Туристам предложили оставить питомцев в аэропорту за 40 евро за ночь

В римском аэропорту Фьюмичино туристам теперь можно не беспокоиться о судьбе любимого четвероного друга и спокойно отправляться в путешествие. Там открылся отель для собак Dog Relais (приют для собак). Здесь можно оставить пса и лететь. Своим мнением по поводу новинки поделились российские путешественники.

Ночь в гостинице стоит около 40 евро. В номере – теплые полы и лужайки. А по ночам из динамиков льется фоновая музыка на низкой, мягкой частоте 432 Гц, чтоб спалось лучше. За дополнительную плату пса выкупают, почистят ему зубы и даже вотрут в больные мышцы крем с арникой, а также проведут сеанс ароматерапии с маслом лаванды или мяты.

Еще и веб-камеры есть – хозяева могут наблюдать за хвостатыми. Если же хочется делать еще и видеозвонки, причем круглосуточно, то за номер для четвероного любимца нужно отдать 60 евро (около 70 долларов) (примерно 6 тыс. руб.). И еще можно побаловать питомца лакомством. Можно выдавить его из дозатора, который установлен прямо в номере. Делается это опять же с помощью приложения.

В российских аэропортах пока что остается о таком только мечтать. Идею обсуждают в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

«40 евро - дорого... Но хотя если какой-то форс-мажор – оставить на сутки, чтобы потом кто-то из родственников/знакомых забрал». По мнению подписчиков, цены кусаются только с точки зрения россиян: «Просто передержка стоит 25–35 евро в сутки, без лужаек и музыки», – поясняет она.

Но в целом большинство поддержали появление таких отелей. Под постом оставили множество положительных реакций. И ни одного дизлайка – идея, как видим, россиянам понравилась!

К сожалению, истории, когда туристы оставляют собак и кошек в аэропортах в случае отказа посадки на рейс, не редкость. TourDom.ru не раз писал об этом. Достаточно вспомнить историю о чихуахуа Пантелеймоне. Он месяц провел без хозяев в Таиланде! Те по незнанию не оформили псу документы на вывоз и улетели в Россию. И Пантелеймон переживал стресс в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке.