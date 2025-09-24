Туроператоров попросят включить «Комету» в турпакеты по Абхазии

Минэк и Минтуризма Абхазии намерены интегрировать скоростные морские перевозки на «Кометах» в турпакеты для российских туристов. Эта инициатива, как ожидается, позволит значительно увеличить поток путешественников в республику. О планах рассказал министр экономики Теймураз Миквабия.

© Соцсети

По словам главы ведомства, в прошедшем курортном сезоне было запущено пробное сообщение между Сочи и Сухумом. Власти признали направление перспективным, но требующим активного продвижения.

«Мы планируем со старта следующего сезона выйти на максимальную интенсивность перевозок. Совместно с Минтуризма мы прорабатываем вопрос с туроператорами, чтобы поездка на «Кометe» стала частью готовых туристических пакетов. Это ключевой элемент для стимулирования пассажиропотока», – пояснил Теймураз Миквабия.

Глава экономического ведомства отметил, что в текущем сезоне регулярность рейсов была низкой – всего один раз в неделю, а их заполняемость оставляла желать лучшего. Это связывают с поздним стартом навигации в августе и недостаточной информированностью туристов о новом виде транспорта.

«Предстоит серьезная работа по популяризации "Кометы", поскольку она пока не знакома для большинства отдыхающих», – добавил министр.

Первый тестовый рейс по маршруту Сочи – Сухум состоялся 6 августа. Навигация скоростных судов в этом году завершится 1 октября.