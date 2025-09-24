Италия ограничила въезд россиянам с шенгенскими визами в семь стран ЕС

Итальянские консульства начали выдавать шенгенские визы россиянам с ограничениями на посещение семи европейских государств. Новые правила вызвали недоумение у туристов, обнаруживших в документах неожиданные пометки.

Российские путешественники столкнулись с новыми визовыми ограничениями при получении шенгенских виз через Италию. В выданных документах появились специальные отметки, запрещающие въезд на территорию семи конкретных государств Европейского союза, включая даже транзитный проезд.

Согласно информации, полученной от туристов, в перечень ограниченных для посещения стран вошли Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва. При этом важно отметить, что набор закрытых направлений может различаться у разных заявителей некоторые визы содержат запрет на страны Прибалтики, другие включают больше ограничений.

Практическая реализация новых правил уже ощущается в транспортной системе. На железнодорожных маршрутах появились дополнительные контролеры, тщательно проверяющие визовые документы пассажиров. В аэропортах автоматизированные системы просто не допускают российских граждан к рейсам, следующим в указанные в визах страны. Представители визовых центров подтверждают, что столкнулись с подобными ограничениями впервые.