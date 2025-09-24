В АТОР прокомментировали сообщения об "урезанных" шенгенских визах для россиян

Ассоциация туроператоров России опровергла распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что Италия ставит в визах россиян пометки о запрете на въезд в семь стран Евросоюза. Ранее один из Telegram-каналов опубликовал фотографию визы с якобы новыми ограничениями. В АТОР подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности. Указанные страны — Чехия, Дания, Франция и другие — не вводили дополнительных запретов для обладателей действующих биометрических загранпаспортов. Ограничения касаются только граждан с документами старого образца, пишет «Российская газета». В ассоциации призвали россиян при планировании поездок проверять информацию только через официальные источники — консульства и аккредитованные визовые центры.

© Российская Газета