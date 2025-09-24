«Очень любят русских»: блогер описал девушек на курорте в Румынии

Российский путешественник побывал в Румынии и рассказал об отдыхе деревенских девушек на пляже. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что румынские курорты Мамая и Констанца известны и за пределами страны. По его словам, европейцы любят туда приезжать из-за низких цен. Помимо этого, на местных пляжах «есть на что засмотреться» — румынки считаются самыми привлекательными девушками в Европе.

«Кроме того, что девушки в Румынии — настоящие красавицы, так они еще и очень любят русских. Европейские туристы — это скряги, которые на всем экономят. А вот русские отдыхают "с широким размахом"», — такими фразами описал свой опыт блогер.

Он добавил, что румынки сохраняют свою естественную красоту — у них нет накачанных губ, татуировок и макияжа.

«И ведь, действительно, зачем трогать то, что и так отлично выглядит!» — констатировал россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на курорте Юрмала в Латвии и описал его фразой «русские — в почете». По словам путешественника, местные девушки очень похожи на его соотечественниц.