Сколько стоит недельный отпуск в Дубае

Вместе с девушкой Алексей выбрал тур, так как он оказался дешевле, чем отдельное бронирование билетов и отеля. В гостинице 4* 6 дней обошлись в 167000 рублей. Один прием пищи в среднем заведении на двоих стоил примерно 6-10 тысяч рублей. Обед в фудкторе примерно на 50% выше по стоимости, чем в России, это около 1500 рублей на двоих. Проезд возможен на общественном транспорте или такси. Каждая поездка стоит 4 или 6 дирхам, что зависит от расстояния. Это примерно 100-150 рублей. За 6 дней туристы заплатили в районе 10 тысяч рублей. По словам автора Алексея Куклева, суммарно пара потратила 60000 рублей, не считая тура. Сюда вошли питание, проезд, экскурсии и сувениры. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, как сэкономить в Сочи. Главное правило — гнаться не за репутацией, а за качеством.

