«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Дубай

С 8 октября лайнеры B-737 будут летать из Екатеринбурга в Дубай (аэропорт в Аль-Мактум, DWC) 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям, сообщили сегодня в пресс-службе «Аэрофлота». Цена эконома без багажа на стартовый рейс – от 22 тыс. руб. в одну сторону и от 35 тыс. руб. за перелет туда-обратно. Бизнес-класс на тот же рейс обойдется в 225 тыс. руб.

Перелеты между Екатеринбургом и ОАЭ сегодня выполняют «Уральские авиалинии», flydubai и Air Arabia.

Мы сравнили стоимость билетов у «Аэрофлота» с ценами других авиакомпаний. «Уральские» перевозят пассажиров между Кольцово и Аль-Мактумом ежедневно на самолетах того же типа, Boeing 737. Цена эконома без багажа в октябре – от 43 тыс. руб.

Самолеты flydubai выполняют по несколько рейсов в день в главный аэропорт Дубая (DBX). Цена эконома – от 55 тыс. руб. Air Arabia летает в аэропорт Шарджи, билеты – от 68 тыс. руб. (с багажом).

Бизнес-класс доступен у «Уральских» по аналогичной цене (от 221 тыс. руб.), а вот flydubai просит от 284 тыс.

В ноябре цены на эконом у «Аэрофлота» останутся ниже, чем у других перевозчиков, и только с декабря стоимость перелета станет примерно одинаковая у всех авиакомпаний, выполняющих рейсы на этом направлении.