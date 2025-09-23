У туристов осталось мало шансов оформить французскую визу в 2025 году

Если хотите успеть получить визу во Францию в этом году, то нужно очень поторопиться. Об этом говорят представители визовых агентств. На текущий момент разбираются последние слоты для подачи документов в визовом центре на самый конец ноября. Места есть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Калининграде и Хабаровске.

Средний срок выхода паспорта из консульства после рассмотрения документов составляет от 3 до 5 недель. Но в декабре будут праздники, связанные с католическим Рождеством, а значит, времени будет еще меньше. Для сильно торопящихся останутся только платные варианты – выкупить у посредников за кругленькую сумму слоты, забронированные ботами. А это будет значительно дороже.

Франция остается одной из самых лояльных к россиянам стран Единого шенгенского пространства. Отказов минимум. Причем чаще всего туристам одобряют мультивизы. Часто ставят визы на полгода, но возможны и ограничения до одного месяца.