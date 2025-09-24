Пять самых больших статуй в мире, которые стоит увидеть

Скульптура — это одно из направлений искусства, которые поражает своими масштабами. Все мы знаем про Статую Свободы, но не так много людей догадываются, что она далеко не самая большая. Ниже мы приводим список 5 самых высоких скульптур мира.

Статуя богини Каннон в Сендае — Япония, 100 метров

Такая же статья установлена в еще одном городе Японии, но она на 8 метров ниже. Внутри спрятан лифт, который поднимает посетителей на смотровую площадку в руках богини. Местные верят, что если ночью загадать желание, смотря на драгоценности, которые держит Каннон, то оно обязательно исполнится.

Дайбуцу Усику — Япония, 100 метров

Эта статуя возглавляет буддийский комплекс, в основании которого находятся еще 3000 таких же золотых статуй поменьше. Весной это место превращается в настоящий сад сакуры, смельчаки могут подняться на Дайбуцу и осмотреть ближайшие префектуры.

Будда Весеннего Храма — Китай, 108 метров

Статья расположена на пьедестале высотой 25, что со стороны делает ее невероятно внушительной. Рядом находится парк с огромный бронзовыми колоколами.

Лайкюн Сеткьяр — Мьянма, 115,82 метра

Рядом с этой статьей также находится скульптура Будды в лежачем положении. Сам музейный комплекс включает в себя 5000 буддийский артефактов. Каждое утро здесь собираются монахи на утреннюю медитацию.

Статуя Единства — Индия, 182 метра

Алексей Куклев в своем блоге рассказывает, что это сооружение вдвое выше Статуи Свободы. У подножия расположены музей и исследовательский центр, а на высоте 153 метра — смотровая площадка для 200 зрителей.