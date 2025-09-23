Шри-Ланка отменяет визы по прилете

На Шри-Ланке изменили правила въезда для туристов: с 15 октября все желающие посетить страну с краткосрочным визитом должны будут предварительно оформить электронное разрешение на въезд – ETA-визу. Официально власти об этом еще не объявили, но местные турфирмы уже начали извещать своих партнеров за границей. Получают подобную информацию и российские туроператоры.

Напомним, Россия входит в число стран, гражданам которых не нужно получать визу на въезд на Шри-Ланку, если длительность поездки не превышает 30 дней. Однако пересечь границу страны, просто предъявив загранпаспорт, нельзя – необходимо заполнить ряд документов.

«Сейчас это можно сделать двумя способами: заранее подать онлайн-заявку на ЕТА или оформить визу “по прилете” в аэропорту назначения. С 15 октября второй вариант будет недоступен», – пояснили корреспонденту TourDom.ru в компании «Европорт».

Туроператоры считают, что изменения вводятся для того, чтобы сократить очереди на границе.

«Начинается высокий сезон – полетят чартеры, время прохождения контроля увеличивается. А предварительно оформленное разрешение на въезд позволит этого избежать», – отметил генеральный директор туроператора «Транс-Шоу Тур» Сергей Назаров.

У туристов в связи с изменением правил въезда никаких трудностей возникнуть не должно:

«Если не забыть оформить ETA-визу, то проблем не будет. Обычно все это делается, чтобы вести предварительно проверку еще до прилета», – уточнил руководитель туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин.

Впрочем, многие путешественники уже сейчас пользуются именно ЕТА:

«В Коломбо его не спрашивают, так как оно есть в компьютере пограничника. Но без него вас могут не зарегистрировать на рейс из РФ. И точно не посадят на борт, например, в Индии, на Мальдивах и в некоторых других странах во время пересадки по раздельному билету». «Разумному человеку целесообразно получить, так как правила въезда могут меняться, а ее наличие в принципе позволяет не думать об этом», – говорят они.

Для того чтобы оформить электронное разрешение на въезд, нужно зайти на сайт eta.gov.lk; выбрать Apply, указать данные паспорта (он должен действовать еще не менее 6 месяцев со дня прибытия), даты путешествия и адрес первого жилья; подтвердить электронную почту. Для граждан РФ ЕТА-виза оформляется бесплатно.