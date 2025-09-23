Эксперт объяснил, кому могут отказать во въезде в Китай без визы

Безвизовый режим с Китаем, безусловно, упростил поездки для тысяч россиян. Однако на практике были получены сигналы от путешественников, чьи планы были сорваны из-за непредвиденных формальностей, рассказал в беседе с RT эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Travel Михаил Абасов.

«Если в вашей биографии присутствует что-то из списка ниже, к поездке нужно подготовиться с особой тщательностью», — предупредил он.

Например, поездки в Турцию длительностью более 28 дней, объяснил Абасов.

«Китайские власти строго отслеживают длительное пребывание в этой стране. Если у вас есть такие отметки, будьте готовы к сюрпризам», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он упомянул штампы о посещении Ирана, Пакистана, Афганистана, а также нечитаемые или повреждённые штампы, особенно из Турции и вышеуказанных стран.

«Пограничник может счесть это попыткой скрыть историю поездок», — добавил специалист.

Говоря о том, как минимизировать риски, собеседник RT посоветовал при наличии длительных поездок в Турцию оформить новый загранпаспорт «с чистого листа».

Если турист родился в странах СНГ, то эксперт порекомендовал заранее оформить справку об отсутствии судимости.

«Лучше с нотариальным переводом на английский или китайский», — добавил Абасов.

При нечитаемых штампах или поездках в перечисленные ранее страны лучше сохранять все авиабилеты и брони отелей, заявил он.

«Сомневаетесь или ваш случай сложный? Лучшее решение — не рисковать. Оформите визу заранее. Это даст вам 100%-ную уверенность и избавит от стресса на границе», — заключил собеседник RT.

Ранее появились сообщения, что российского туриста не пустили в Китай по безвизу из-за турецких штампов в загранпаспорте.