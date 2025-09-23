Традиционный отдых на море вскоре станет недоступен

Ученые считают, что отдых на море с купанием в прибрежных водах вскоре может стать недоступным для большинства туристов. Океанологи рассказали об угрозе, поджидающей отдыхающих в море.

Купание в морской воде может стать недоступным на большинстве курортов. Такое опасение высказывают океанологи, которые видят угрозу в таком формате отдыха.

По словам ученых, в прибрежных водах все чаще встречаются опасные морские существа. Например, из-за появления акул недавно пришлось закрыть пляж на египетском курорте Макади-Бэй.

Ведущий океанолог Филипп Сапожников, по мнению которого плавание в море становится все менее безопасным для туристов по всему миру, считает, из-за риска столкновения с опасными морскими обитателями, включая ядовитых медуз, необходимо искать более безопасные альтернативы для отдыха у воды.

В частности, открытие комфортабельных бассейнов при отелях, из которых открывается вид на море.

Такой формат уже набирает популярность на многих курортах, в частности в странах Юго-Восточной Азии.

«Находясь в бассейне, туристы могут наслаждаться морскими пейзажами, не опасаясь контакта со щупальцами медуз или столкновения с другими подводными угрозами», - отметил Сапожников.

Ранее сообщалось, что у побережья Хургады появились две китовые акулы. Ранее океанологи зафиксировали самую крупную белую акулу.