Россиянина не пустили в Китай по безвизу из-за турецких штампов в загранпаспорте

Российского туриста не пустили в Китай по безвизу из-за турецких штампов в загранпаспорте. Из-за напряженных отношений между странами пограничники КНР ранее неоднократно отказывали во въезде россиянам, проводившим в Турции более 28 дней. Однако в этом случае нюанс другой.

Гражданин России до этой поездки трижды был в Турции – все визиты краткосрочные. Но во въезде в Китай ему отказали. Как выяснилось, из-за того, что турецкие печати плохо читаются. Своей историей он поделился в соцсетях. И это вызвало легкую панику среди путешественников, только собирающихся воспользоваться безвизом, – многие из них обнаружили в собственных паспортах подобные оттиски.

«Год написан не полностью, а просто – 23». «У турков вообще беда какая-то с краской: у меня тоже не видно год. Может, можно как-то подкрасить?»

Другие рассматривают менее рискованные способы подстраховаться – например, написать объяснительную по каждому визиту в Турцию, как это делали для оформления виз. Кто-то надеется на снисходительность китайских пограничников: «Может, посмотрят наши штампы и сопоставят, а то, если не пустят, еще 3 билета сгорят и отели оплаченные...»

Кто-то собирается использовать чистый загранпаспорт, но такая возможность есть не у всех:

«Муж наотрез отказывается второй делать, собирается ехать с турецкими штампами. Решила, что соберу ему отдельный пакет документов – турецкие билеты и ваучер на отель. Как подтверждение того, что он просто отдыхал, и было видно даты. Попытаюсь заставить выучить на китайском что-то жалостливое типа «Дяденька уважаемый пограничник, я бедный русский, у нас мало мест для отдыха». Но и этот вариант подходит не всем: «Где взять посадочные по поездке двухлетний давности, чтобы доказать даты?» – недоумевают туристы.

Туроператоры подтверждают: отказы за долгое нахождение в Турции не единичны – до безвиза в консульстве туриста просили предоставить дополнительные документы, подтверждающие пребывание в Турции в определенные даты, – билеты на самолет, фото в аэропорту на фоне табло и даже фото со свежей газетой с видимой датой выхода. Сработает ли это при прохождении границы сейчас, сказать сложно. Но оказалось, что у некоторых выездной штамп и вовсе отсутствует – например, у тех, кто пользовался автоматической системой паспортного контроля в аэропорту Стамбула. «В этом случае при подаче необходимо было предоставить дополнительные доказательства. Если турист отправляется в организованный тур, мы можем предупредить эту ситуацию, а вот самостоятельным путешественникам, незнакомым с такими нюансами, пожалуй, не позавидуешь», – отметили в ITM group.

Напомним, что в первые дни после введения безвиза о проблемах с турецким прошлым туристы не сообщали. Наоборот, попасть в Китай смогли даже те, кому по вышеуказанной причине в визах отказывали. «Проходила таможню в Пекине: в паспорте, которому всего 3 года, 15+ турецких штампов. Причем самые яркие – два штампа подряд, о въезде и выезде, когда я полтора месяца была в стране. На границе паспорт целиком пролистали (немного задержались на визе в Японию, куда должна ехать дальше), но вообще ничего не сказали». «У меня тоже много турецких – ни одного вопроса не задали», – рассказывают туристы.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам, планирующим в ближайшие дни отправиться в Китай, рекомендуют пересмотреть маршруты.