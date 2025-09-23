Интерес россиян к поездкам на Фудзи в 2025 году вырос на 60%

В 2025 году россияне всё чаще выбирают курортный поселок Фудзикавагутико на японском острове Хонсю. По данным сервиса OneTwoTrip, число бронирований там выросло на 57% по сравнению с прошлым годом.

Туристы ценят аутентичную атмосферу традиционных японских гостиниц — реканов. Здесь можно увидеть кимоно юката, посетить онсэны и попробовать японские завтраки. В 2025 году доля таких бронирований достигла 19,5%, что на 7% выше, чем годом ранее.

Наибольший поток туристов к горе Фудзи приходится на июль (20% заказов). Также популярны сентябрь (17,1%) и март (14,3%). Специалисты считают, что весна и осень — лучшие сезоны для посещения Фудзи. В середине апреля цветет сакура, а в конце октября начинается сезон момидзи. Восхождение на гору особенно популярно с июля по середину сентября, пик пришелся на середину августа.

Интерес к поездкам в Японию вырос по нескольким причинам. С осени 2024 года упростили оформление виз, что увеличило число заявок в консульствах. Также растет спрос на путешествия в азиатские страны.

За последний год число авиабилетов в Японию удвоилось. Чаще всего туристы прилетают в Токио (62%), Осаку (29%), а также Окинаву и Фукуоку (около 9%). Гора Фудзи, символ Японии, привлекает путешественников после Токио и Осаки.

Елена Шелехова из OneTwoTrip отметила, что интерес к Японии связан с культурными и природными достопримечательностями этой удивительной страны.