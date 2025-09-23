Россиянка назвала бесящие соотечественников особенности жизни в США

Российская тревел-блогерша назвала бесящие соотечественников особенности жизни в США. Об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора материала, россияне ненавидят США из-за того, что эта страна им близка и понятна. В Америке, объяснила она, можно купить все «наши» продукты, при этом есть много отличий в лучшую сторону: дороги там ровные, автобусы с кондиционером, а полиция оперативно реагирует на вызовы.

«Америка стала не просто русифицированной, она стала Россией, которая смогла реализовать все несбывшиеся мечты: порядок, чистота, безопасность в каком то смысле. Даже знаменитая русская любовь к шашлыкам тут прижилась — только делают барбекю, и мангал у них стальной, удобный, а не три кирпича на даче», — добавила россиянка.

Она назвала США зеркалом, в которое россиянам больно смотреть, поскольку их родина могла бы быть такой же.

«Америка — это тот самый сосед, у которого новая машина, газон пострижен, забор покрашен, а у тебя трава по колено и ведро под яблоней», — заключила автор.

Ранее россиянка описала завтрак в Гондурасе словами «для русского это культурный шок». По сообщению блогерши, главное утреннее блюдо латиноамериканцев может стать «вызовом» для путешественников из РФ.