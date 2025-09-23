Уникальные достопримечательности безвизового Китая

В подборку вошли как знаменитые достопримечательности вроде Великой Китайской стены, так и новые объекты, включая самый высокий подвесной мост в мире. Прямые рейсы соединяют Россию с 17 китайскими городами.

Введение безвизового режима между Россией и Китаем открыло новые возможности для туристических путешествий. Специалисты туриндустрии отмечают, что Поднебесная имеет все шансы войти в пятерку самых популярных зарубежных направлений для российских путешественников. Несмотря на определенный рост цен на авиаперелеты, Китай сохраняет статус доступного направления, особенно при сравнении с другими международными маршрутами.

Среди ключевых достопримечательностей, заслуживающих внимания, выделяются как исторические памятники, так и современные инженерные сооружения. Великая Китайская стена протяженностью более 21 тысячи метров остается главным символом страны, а горы национального парка Чжанцзяцзе, вдохновившие создателей фильма "Аватар", поражают своими ландшафтами. Особый интерес представляет недавно открывшийся подвесной мост через каньон Хуацзян высотой 625 метров самый высокий в мире.

Туристическая инфраструктура Китая продолжает активно развиваться, предлагая комфортные условия для путешественников. Прямые авиарейсы из России выполняются в 17 городов, включая Пекин, Шанхай, Чэнду и другие крупные центры. Стоимость перелета варьируется от 35 до 52 тысяч рублей в зависимости от маршрута и наличия стыковок. Эксперты рекомендуют обратить внимание на материковый Китай, где сосредоточены уникальные культурные и природные объекты, способные удовлетворить интересы самых взыскательных туристов.