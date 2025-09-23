Туризм в Северной Корее: как провести отпуск на горнолыжном курорте Масикрен

Зима открывает уникальную возможность увидеть Северную Корею без привычных туристических фильтров, когда мороз достигает 15°C, а заснеженные улицы городов погружаются в атмосферу повседневности. В это время года особый интерес представляет горнолыжный курорт Масикрён, где современная инфраструктура сочетается с редким для КНДР уровнем комфорта.

Горнолыжный курорт Масикрён – один из немногих объектов в КНДР, ориентированных на международные стандарты отдыха. Комплекс расположен в 24 км от Вонсана на восточном побережье и в 170 км от Пхеньяна. Дорога из столицы занимает 3–4 часа, из Вонсана – около 30 минут.

Для гостей доступны 11 многоуровневых трасс общей протяженностью 110 км, включая трассы для начинающих с максимальным уклоном до 40 градусов. Самая верхняя точка – 1363 метра. Инфраструктура дополнена 4 подъемниками, катком, прокатом снаряжения, рестораном на вершине горы и тремя медицинскими пунктами. Сезон катания продолжается с конца декабря до середины марта. В прошлом году россияне с радостью отмечали отсутствие очередей на подъемник и толп людей на склонах.

Помимо горнолыжных трасс, здесь есть полноценный комплекс для отдыха – пятизвездочный отель с бассейнами, джакузи, саунами, рестораном, кафе, бильярдной, караоке и детской игровой комнатой. В сезоне 2025–2026 года доступны восьмидневные туры на горнолыжный курорт Масикрён по цене от 1580 USD.

Ранее «ФедералПресс» писал о зимнем отдыхе во Вьетнаме. С ноября по март оптимальным направлением там становится южная часть страны. В этот период курорты Фукуок, Муйне и Нячанг отличаются сухой солнечной погодой.