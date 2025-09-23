«Хочется сбежать в первый же день». Тревел-блогер описал популярную страну Азии

Российский тревел-блогер Денис Забелин побывал в Индии и описал популярную азиатскую страну фразой «хочется сбежать в первый же день». Впечатлениями он поделился в своем личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, выходя из шикарного аэропорта Дели, туристы видят тотальную нищету и мусор. При этом даже в авиагавани, признанной лучшей в Азии в 2024 году, иностранцев встречают грязь и вонь. А в самом городе можно наткнуться на свалки, размером с небольшой российский городок, пожаловался он.

«Воздух, который не просто пахнет — он весит и имеет вкус. Хаос на дорогах, где правила — это условность, а клаксон — главный инструмент коммуникации», — описал Забелин.

Он также добавил, что чисто только внутри популярных достопримечательностей, однако за оградой — открытые сточные канавы, голые дети, играющие среди мусора, а также коровы.

