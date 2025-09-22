Туристам, устремившимся в Китай, рекомендовали изменить маршруты

Туристам, которые в ближайшие дни планируют отправиться в Китай, стоит пересмотреть маршруты и по возможности отложить посещение нескольких провинций и административных районов. Причина – тайфун «Рагаса». Один из мощнейших штормов текущего сезона обрушится на южные провинции 24–25 сентября, сообщает посольство РФ в КНР.

© unsplash

Ожидается, что стихия затронет остров Хайнань, провинцию Гуандун, Гуанси-Чжуанский автономный район, а также Гонконг и Макао. Последствия урагана будут ощущаться и в провинции Юньнань. Синоптики прогнозируют экстремальную погодную обстановку: сильный ветер, скорость которого в эпицентре превысит 60 м/с, проливные дожди и наводнения. В горных районах существует угроза схода оползней и селевых потоков.

В связи с этим дипмиссия настоятельно рекомендует туристам пересмотреть свои планы и избегать посещения указанных регионов. Российским путешественникам, уже находящимся в зоне риска, советуют соблюдать предельную осторожность: не покидать укрытие во время шторма, заранее обеспечить себя запасами воды, еды и заряженными пауэрбанками, а также следить за распоряжениями местных властей через официальные каналы.

Власти Китая приводят в состояние повышенной готовности спасательные службы и планируют возможную эвакуацию населения из прибрежных районов.

Кроме того, посольство предупреждает о вероятных сбоях в работе авиационного и наземного транспорта. Накануне стало известно, что аэропорт Гонконга будет закрыт как минимум до четверга. Не исключено, что ограничения введут и в воздушной гавани Саньи на Хайнане.