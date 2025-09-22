Оказавшиеся в секс-рабстве в отеле Индии женщины были спасены полицией

Три женщины, оказавшиеся в секс-рабстве в индийском отеле, были спасены полицией. Об этом сообщает The Times Of India.

По данным издания, пострадавших удерживали против воли в гостинице в городе Бойсар. 39-летний управляющий был арестован за торговлю людьми. Женщин отправили в реабилитационный центр.

Ранее двое неизвестных мужчин изнасиловали иностранку в гостиничном номере в Дера-Гази-Хане, Пакистан. Уточняется, что женщина приехала в город в качестве туристки.