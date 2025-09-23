Пять бюджетных направлений для зимнего отдыха

Для Бали и Таиланда российская зима — одно из самых выгодных времен. Люди начинают замерзать и стремиться в тепло, поэтому готовы платить за билеты большие деньги. Но есть и более бюджетные варианты.

Дубай

В декабре погода здесь на уровне 24-28 градусов, поэтому не будет изнуряющей жары. Вода в Персидском заливе прогревается примерно до 24 градусов.

Стамбул

В первый зимний месяц здесь уже прохладно, но температура не минусовая — примерно 9-11 градусов. Это отличное время, чтобы устроить себе тур по местной кухне и выставкам без очередей, а еще попасть на зимние распродажи.

Пекин

В конце января в Китае отмечают Новый год, поэтому в начале месяца можно насладиться местными достопримечательностями без толпы туристов, а ближе к празднику окунуться в настоящую китайскую сказку.

Ереван

Зимой здесь почти нет осадков, хотя температура от 0 до -3. Если тепло одеться, но это не помешает вам прогуляться по безумно красивому историческому Еревану, который старше Рима на 28 лет.

Алматы

Моря здесь, конечно, не видать, ведь температура опускается до -15 градусов. Но именно такая зима отлично подойдет для любителей горнолыжного спорта, по мнению авторов канала «Яндекс Путешествия». К тому, горы Казахстана это позволяют.

Ранее «ГлагоL» писал о том, что шокирует любителей чистоты в Таиланде. Главными страхами могут стать мухи в огромном количестве, пауки в отелях и столетние яйца в качестве деликатесов.