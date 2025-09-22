Когда закончится бархатный сезон в Абхазии

Туристам сегодня пообещали новые рейсы в Абхазию. Такая новость в конце сентября некоторых подписчиков слегка удивила.

© tourdom.ru

«Сезон-то уже кончился…» – говорят они.

С ними готовы поспорить бывалые, которые любят отдыхать на Черноморском побережье именно осенью: жара спала, отдыхающих значительно меньше, на пляжах немноголюдно, к достопримечательностям можно пройти без очередей.

Погода в Абхазии пока тоже на стороне любителей тихого отдыха. После ливней и ураганных ветров, которые бушевали в Сухуме 2 недели назад, сейчас там ясно. И хотя вчера отдыхающие немного напряглись из-за легкого шторма, но сегодня уехавшие завидуют оставшимся:

«С таким удовольствием утром искупалась в ласковом море. Как повезло тем, кто еще отдыхает. А мы уехали в горы».

Бархатный сезон, по уверению местных, продлится как минимум еще месяц, а купаться можно до конца октября, температура воды в это время обычно около 22–24 градусов.

«Мы с мужем ездим только в октябре уже много лет подряд, первый раз поехали, думала, даже ноги не помочу, в итоге купалась каждый день», – делятся опытом подписчики в соцсетях.

Новенькие на комфортную температуру воды только надеются.

«Уже куплена путевка, в приоритете экскурсионный отдых, даже отель не на побережье взяли, а в горах, но покупаться в море было бы приятным бонусом», – пишет Александр.

Местные жители советуют не обращать внимания на сводку синоптиков, что бы там они ни писали, потому очень погода переменчива, а по опыту прошлых лет их прогнозы меняются каждый день. Сами абхазы уверены:

«Октябрь будет теплым!»

Бархатный сезон в Сухуме и Гагре длится чуть дольше, чем в Сочи, и заканчивается самое раннее в середине октября, а иногда теплая погода балует туристов аж до середины ноября.

Ранее TourDom.ru писал, что аэропорт Сухума получил официальное разрешение на организацию регулярных авиарейсов из Уфы и Нальчика.