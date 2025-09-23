В Дубае частично закрыли пляжи в районе JBR

В одном из самых популярных туристических районов Дубая – Jumeirah Beach Residence – стартовали работы по обновлению пляжей. В связи с этим муниципальные службы временно закрыли часть береговой линии.

Ранее туроператоры предупреждали туристов, что ремонт с середины сентября продлится около 15 дней. Пляжи отелей, расположенных на побережье, останутся открытыми и полностью доступными, но вдоль береговой линии будут установлены ограждения.

Временные ограничения коснулись пляжей у отелей первой линии, таких как Rixos Premium Dubai JBR, Sofitel Dubai Jumeirah Beach, Hilton Dubai The Walk, JA Ocean View Hotel и Amwaj Rotana JBR. Часть территории у воды недоступна, однако туристы находят альтернативные зоны отдыха.

«Мы ходили на пляж близлежащего отеля, где люди свободно купались. Работы не мешают отдыху, просто на некоторых участках огорожено», – поделился отдыхающий.

Отметим, что в районе знаменитой пешеходной набережной The Walk, вдоль которой сосредоточено множество магазинов, ресторанов, кафе, развлекательных площадок и пляжных клубов, всё работает в прежнем режиме.