В Дубае частично закрыли пляжи в районе JBR
В одном из самых популярных туристических районов Дубая – Jumeirah Beach Residence – стартовали работы по обновлению пляжей. В связи с этим муниципальные службы временно закрыли часть береговой линии.
Ранее туроператоры предупреждали туристов, что ремонт с середины сентября продлится около 15 дней. Пляжи отелей, расположенных на побережье, останутся открытыми и полностью доступными, но вдоль береговой линии будут установлены ограждения.
Временные ограничения коснулись пляжей у отелей первой линии, таких как Rixos Premium Dubai JBR, Sofitel Dubai Jumeirah Beach, Hilton Dubai The Walk, JA Ocean View Hotel и Amwaj Rotana JBR. Часть территории у воды недоступна, однако туристы находят альтернативные зоны отдыха.
«Мы ходили на пляж близлежащего отеля, где люди свободно купались. Работы не мешают отдыху, просто на некоторых участках огорожено», – поделился отдыхающий.
Отметим, что в районе знаменитой пешеходной набережной The Walk, вдоль которой сосредоточено множество магазинов, ресторанов, кафе, развлекательных площадок и пляжных клубов, всё работает в прежнем режиме.
«Мы приехали 15-го числа, остановились в отеле Sofitel Dubai Jumeirah Beach. Специально выбирали отель на первой линии в JBR, чтобы каждый день начинать у моря. Но вместо этого увидели ограждения, спецтехнику и рабочих прямо перед зоной отдыха. Атмосфера, конечно, уже не та – сложно расслабиться, когда рядом идет стройка. Да, доступ к воде не перекрыт полностью и купаться можно, но получается, что приходится искать свободные участки или идти до соседних отелей, где еще можно разместиться», – рассказала туристка.