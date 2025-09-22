Чем грозит российским туристам отмена в Турции SberPay и QR-кода

Российские туристы вряд ли испытают серьезные неудобства, если в Турции откажутся от расчетов с помощью SberPay и QR-оплат через российские банки. О возможности такого сценария предупредили в турецком Центробанке: 19-й пакет санкций, принятый ЕС, включает меры против платежной системы «Мир» и вышеупомянутые сервисы могут быть признаны схемами обхода санкций, а турецкие компании, их использующие, – попасть под вторичные санкции.

Правда, пока никаких проблем не возникло.

«На текущий момент трудностей в осуществлении финансовых операций между странами не наблюдается. Турция остается одним из самых популярных направлений для российских туристов, доля которых является преобладающей на ряде курортов. Турецкий бизнес, включая ретейл и сферу услуг, крайне заинтересован в комфортном пребывании гостей из России, и ранее уже продемонстрировал способности быстрой адаптации платежной инфраструктуры к изменяющимся условиям», – отметили в компании TEZ TOUR.

Даже если негативный сценарий будет воплощен в реальность, путешественникам из России это может доставить неудобства, но катастрофы точно не случится. Во-первых, обе системы действуют не так давно. Например, расплачиваться с помощью SberPay начали только минувшей весной: расчеты проходят через турецкую платежную систему Metropol и доступны в 30 тыс. магазинов и других заведений в Анталье, Стамбуле и на побережье Эгейского моря.

Возможность платить с помощью QR-кодов тоже предоставили в текущем году, но пока клиентам трех банков – Сбер, ВТБ и МТС. И использовать их можно далеко не везде.

Туристы, давно ездящие в Турцию, рекомендуют установить приложением Letim, в котором оформить виртуальная карту Troy, пополняемую через СБП. Кто-то предпочитает UnionPay от «Россельхозбанка». Но в любом варианте есть нюансы:

«В Турции нет ничего стабильного. Карта РСХБ где-то дает наличные, где-то нет – причем в банкоматах одного и того же банка. Могут быть лимиты дневные и проценты банкоматов. Letim тоже не везде срабатывает».

Поэтому многие путешественники считают самым надежным способом оплаты наличные. Тем более что их охотно принимают везде, включая места размещения.

«Большинство наших клиентов рассчитываются именно таким способом. Либо платят через туроператоров», – сообщили TourDom.ru в отеле Ela Excellence Resort Belek.

Отправляющие компании тоже никаких проблем в связи с возможным прекращением действия SberPay и QR-оплат не прогнозируют:

«С поставщиками услуг в Турции рассчитывается наш принимающий офис через турецкий банк. А туда деньги поступают от клиентов через российское юрлицо. Поэтому мы не видим сложностей», – пояснили в компании «Интурист».

Судя по комментариям в туристических чатах, не переживают и туристы: «Будем, как раньше ездить с наличкой», – говорят они.

