Что туристам важно знать о Китае: чем платить, что посмотреть и чего не стоит делать

С 15 сентября виза в Китай не нужна: российские туристы могут путешествовать в Поднебесную свободно. Многие отправятся в эту страну впервые. Чтобы первое знакомство прошло приятно, важно учитывать ряд нюансов. Как и чем расплачиваться в Китае, как не прогадать с отелем, стоит ли бояться воровства и местного общепита, какие особенности китайского менталитета стоит учитывать — в материале «Газеты.Ru».

Китай — уникальная страна с богатой культурой, разнообразной природой, изобильной кухней и гостеприимными хозяевами. Туристов из России здесь встречают с радушием. После отмены виз в Китай в сентябре 2025 года интерес у отечественных путешественников к Поднебесной резко взлетел.

Однако, прежде чем отправляться в Китай в составе туристической группы или самостоятельно, важно разобраться с нюансами, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» преподаватель английского языка Анастасия Купянская. Вот уже семь лет она живет и работает в этой стране и знает ее особенности и обычаи изнутри.

Как не прогадать с гостиницей в Китае

Какие отели выбрать в Китае и что важно знать при заселении — эти вопросы волнуют туристов, которые планируют путешествовать самостоятельно. Чтобы избежать неприятных инцидентов, Анастасия Купянская советует бронировать отели исключительно на международных или российских букинговых площадках.

Официально в Китае любой отель может принять иностранца в качестве своего гостя. Однако по факту у некоторых китайских отелей система просто не заточена на то, чтобы ввести в нее английские буквы и паспортные данные человека: она настроена только под китайские ID. Анастасия Купянская преподаватель английского языка в Китае

Девушка поделилась историей из своей практики, которая случилась во время турпоездки с коллегами в автономный район КНР — Внутреннюю Монголию. При бронировании жилья компания воспользовалась услугами китайской турфирмы. В результате по приезде у Анастасии возникли проблемы: из всей группы она была единственным русским туристом, и отель наотрез отказывался делать ей регистрацию.

«По закону отель обязан самостоятельно регистрировать в полиции всех постояльцев-иностранцев. От меня же потребовали лично отправиться в полицию и пройти там регистрацию. Я знаю китайские законы и стала отстаивать свои права. В итоге после долгих, неприятных разборок инцидент был разрешен. Однако мне сказали — на будущее при заселении в китайский отель заранее предупреждать о том, что я — иностранец», — поделилась Анастасия Купянская.

Важно!

Во избежание неприятностей с заселением бронируйте отели через международные букинговые системы (такие как Booking.com, Trip.com) или российские агрегаторы (например, Otello). Все варианты размещения на этих площадках по умолчанию рассчитаны на прием иностранцев.

Купянская отметила хорошее соотношение цены и качества у китайских отелей. Как правило, приличный номер можно снять за 150-200 юаней (примерно $20-$30) .

«Я слышала, что некоторые отели требуют депозит в размере половины суммы стоимости вашего общего бронирования. Его берут наличными либо резервируют на банковской карте. Однако лично я за все годы жизни в Китае с такими ситуациями не сталкивалась», — подчеркнула она.

Как расплачиваться в Китае

Существует несколько вариантов оплаты покупок в Китае.

Наличные

Сегодня китайские юани можно без проблем купить в банках России. Однако полностью полагаться на наличный расчет в Поднебесной не стоит: бумажные деньги здесь стремительно уходят в прошлое. Во-первых, не везде у вас примут купюры, а во-вторых, у продавцов банально может не быть сдачи.

Платежная система UnionPay

В Китае можно расплачиваться картами платежной системы UnionPay, выпущенными в России банками РСХБ и АТБ . Однако есть нюансы:

Бесконтактная оплата в случае с картами, выпущенными в России, не работает. Понадобится использовать терминал.

Как правило, терминалы для карт встречаются лишь в аэропортах и крупных гостиницах, где много иностранных туристов.

Оплата QR-кодами

Китай не случайно называют страной QR-кодов. Ни в одной стране мира этот вид платежей не распространен так широко. Он используется в магазинах, отелях, ресторанах и забегаловках, на рынках и в мелких уличных лавках.

В Китае распространены две основные платежные системы: Alipay и WeChat Pay.

Alipay — самая популярная платежная система в Китае. Она интегрирована со множеством сервисов. Для регистрации в ней понадобится скачать приложение, привязать свой российский номер телефона и верифицировать аккаунт с помощью селфи и фото загранпаспорта.

Пополнять баланс можно двумя способами.

Напрямую с китайской карты. Но для этого понадобятся услуги посредников, которым вы доверяете: гидов или знакомых жителей Китая. Вы даете им наличные, они переводят вам деньги на кошелек Alipay.

Привязать к системе карту иностранного банка. Alipay не работает с картами, выпущенными в России. Однако к нему можно привязать карты международных платежных систем, выпущенные за пределами страны — в Белоруссии, Казахстане, Турции и т.д.

WeChat Pay — вторая по популярности система, встроенная в мессенджер WeChat, которым пользуется практически каждый китаец. Как правило, требует наличия китайского банковского счета и карты. Так что для туристов использование системы очень ограничено. Однако это приложение все-таки стоит скачать: оно понадобится для коммуникации с гидами и местным населением.

«Система с QR-кодами в Китае максимально удобна. Я уже давно не ношу с собой наличку и карты: выхожу только с телефоном. Там у меня все: банковские карточки, переводчики, сервисы такси и доставки. Когда нужно что-то купить, я просто сканирую QR-код и спустя несколько секунд уже все оплачено», — отметила Анастасия Купянская.

Китайская еда: что надо знать перед походом в кафе или магазин

Китай — безопасная страна в плане еды. Как отмечает Анастасия Купянская, за семь лет жизни в Поднебесной она ни разу не отравилась, питаясь в кафе и ресторанах.

Смело идите в ресторан, если там много людей. Большой поток означает, что все блюда будут свежие. Будьте готовы к тому, что местная еда специфическая, а от провинции к провинции вкусы меняются. При этом вся еда здесь безопасна, так как традиционно проходит термическую обработку. Здесь варят даже огурцы и салатные листья. Анастасия Купянская преподаватель английского языка в Китае

Если в путешествии предпочитаете питаться европейской кухней, будьте готовы к тому, что ценники в ресторанах на эти блюда будут дороже, чем на местные.

Важно!

В Китае не приняты чаевые. Если вы предложите официанту деньги, он может растеряться и не понять, зачем вы это делаете. Кстати, в Японии ситуация еще сложнее. Если вы попробуете оставить на чай в кафе или ресторане, это может быть воспринято как оскорбление. Так что просто платите по счету и все.

Заказывая еду в ресторане, уточняйте размер порций — они могут быть огромными. В Китае не принято заказывать блюдо на одного человека: такая практика в основном в ресторанах с европейской кухней. Если же ресторан китайский, ужин выглядит так: компания заказывает несколько блюд, их приносят на больших тарелках, а всем гостям дают маленькие, и каждый пробует все, что есть на столе.

Продукты в магазинах

Если вы планируете снимать апартаменты с кухней и готовить самостоятельно, то можете не найти в магазинах многих обычных для европейца продуктов.

«Нашего традиционного хлеба здесь вы не встретите, как и кисломолочных продуктов. Я научилась печь хлеб и делать творог. Сыр или колбасу заказываю в интернет-магазине. В китайских магазинах можно встретить продукты-подделки, но их легко определить. Например, соевая колбаса хранится не в холодильниках, а прямо на улице. Шоколад с заменителями и усилителями вкуса упакован в обертки, надписи на которых выполнены с ошибками», — пояснила она.

Из необычных продуктов Анастасия Купянская рекомендует покупать свежие фрукты: с ними точно не ошибешься.

Обязательно попробуйте невероятно ароматный тропический фрукт мангостин, китайскую сливу личи, освежающий лонган. Для любителей суперэкзотики есть вонючий дуриан.

Нужно ли бояться воровства в Китае

Хорошая новость для тех, кто привык тщательно прятать по тайным карманам наличку, нервно хвататься за сумку в магазине или сидеть в ней в обнимку в кафе. В Китае практически нет уличного воровства.

В Китае максимально безопасно. Наверное, это одна из основных причин, почему мне здесь комфортно. Обеспечивают этот уровень безопасности видеокамеры, которые здесь повсюду. Я могу бросить телефон и сумочку в кафе, отойти от стола к друзьям или в уборную, а когда вернусь, вещи будут лежать на прежнем месте. Никто не рискнет забрать их под камерами, ведь преступников быстро найдут. Анастасия Купянская преподаватель английского языка в Китае

При этом стоит быть начеку в крупных города типа Шанхая — в метро и местах с большим человеческим трафиком.

Что делать, если заболел

Чтобы поездка в Китай прошла благополучно, обязательно оформите медицинскую страховку. Если проблема небольшая — например, вы простудились — в аптеке можно приобрести без рецепта ряд препаратов: жаропонижающие, от кашля, антигистаминные и другие медикаменты.

«При этом важно учитывать, что некоторые китайские лекарства на славян плохо действуют. Связано это с тем, что местная фармакология заточена под азиатское население. В инструкциях для некоторых препаратов прямо прописано, что они действуют на определенные этнические группы», — пояснила Анастасия Купянская

Чтобы избежать подобных сюрпризов, она советует обязательно брать с собой небольшую аптечку.

Еще один важный нюанс: если вам стало плохо, не пытайтесь просить окружающих помочь или вызвать скорую: на помощь вам никто не придет.

Это связано с распространенным мошенничеством, которым любят заниматься китайские дедушки и бабушки. Например, имитировать, что они попали под машину или травмировались, а потом до конца дней раскручивать на деньги людей, которые пришли им на помощь. Потому что, согласно китайскому законодательству, если ты помог человеку, который попал в происшествие, и своими действиями можешь нанести ему вред, то именно ты будешь виновен в этом. Поэтому в Китае для вашей же безопасности лучше никому не помогайте. Анастасия Купянская преподаватель английского языка в Китае

Шопинг в Китае

Будьте готовы к тому, что европейскую одежду привычных размеров в оффлайн-магазинах в Китае найти будет непросто.

«Самый большой размер обуви, который я встречала в местных торговых центрах, — 39-й китайский. У нас это — 38-й. С одеждой тоже непросто: в основном, она вся — маленького размера. Для меня лучшее место для шоппинга – на онлайн-платформе Taobao. Именно там я покупаю одежду европейских и американских брендов», — поделилась она.

Еще один вариант — сходить на рынок, где продаются копии популярных брендов. Однако надо быть готовыми к тому, что цены там не всегда бросовые.

Столица подделок — Гуанчжоу. Здесь можно найти реплики на любые известные бренды. Чем лучше качество — тем выше цена. На китайских рынках принято торговаться, однако будьте уверены: скидку никто вам не даст. Все потому, что вы — иностранец. Анастасия Купянская преподаватель английского языка в Китае

От погоды до менталитета: нюансы, о которых стоит знать

Климатические особенности

С мая по октябрь на юге и востоке Китая нужно быть готовыми к жаре, ливням и тропическим штормам. С июля по сентябрь — пик сезона тайфунов.

Если собираетесь в Китай зимой, учитывайте, что к югу от реки Янцзы нет отопления даже в отелях. Отапливать номер придется только кондиционером, но они порой работают с перебоями.

«Когда я путешествовала зимой полтора года назад по провинции Гуйчжоу, у нас в номерах кондиционер очень плохо работал. Плюс были большие щели в окнах и дверях. Отчасти спасали электрические простыни на кроватях», — рассказала Анастасия Купянская.

Эпидемиологическая ситуация

Перед отъездом в Китай стоит проверить, нет ли вспышек заболеваемости в стране.

«Например сейчас я нахожусь в эпицентре эпидемии. У нас в районе Шуньде свирепствует чикунгунья — лихорадка, которую переносит азиатский тигровый комар. Этот комар — очень гадкое насекомое, которое распространяет всевозможные болячки: в прошлом году здесь была эпидемия денге, в этом — чикунгунья. Поэтому сейчас мы тут ходим с репеллентами 24/7», — поделилась Анастасия Купянская.

Трудности перевода

Очень мало китайцев говорят по-английски. Чтобы общаться спокойно, скачайте оффлайн-переводчик. Будьте готовы к тому, что онлайн-вариант не везде будет работать из-за проблем с интернетом в парках и удаленных провинциях.

Правильные пауэрбанки

Недавно в Китае вступило в силу правило, касающееся перевозки пауэрбанков в самолетах. С теми, на которых нет маркировки CCC (China Compulsory Certification — обязательная сертификация Китая), не пустят на борт, их изымут при досмотре в аэропорту.

Судя по сообщениям на туристических форумах, правило соблюдается на внутренних рейсах. На международных на него пока иногда закрывают глаза.

Правила этикета

В ресторане никогда не втыкайте палочки вертикально в еду — так поступают только на похоронах.

В России принято делить счет, когда компания друзей выбирается в ресторан. Такой подход — оскорбление для китайцев.

Тот, кто приглашает в ресторан, — тот и платит за другого человека. Еда здесь дешевая. Так что не пытайтесь настаивать на частичной оплате, если вас позвали пообедать. И напротив, если вы пригласили китайца в ресторан, а потом предложили ему разделить счет — для него это будет шок-контент и, скорее всего, последний ужин в вашей компании. Анастасия Купянская преподаватель английского языка в Китае

Национальные праздники

Анастасия Купянская настоятельно не советует путешествовать по Китаю в национальные праздники.

«Например, в начале октября в Китае празднуют Чунь Цзье — фестиваль середины осени. Настоятельно советую не путешествовать в это время: куда бы ты ни пошел, везде будет толпа! Очереди в ресторан доходят до сотен человек. Пройтись по центральным площадям нет возможности — ты просто будешь качаться в толпе. То же самое касается и Китайского Нового года, майских праздников», — подчеркнула она.

Что не принято дарить в Китае

Если вы хотите отблагодарить своих китайских друзей и что-то подарить им на память, помните:

не дарите ничего, что связано с цифрой 4, потому что это число созвучно слову «смерть» на китайском;

не подносите в дар шапки или другие головные уборы, особенно зеленого цвета, такой подарок намекает на то, что одариваемый — не очень умный;

в России ароматические свечи — популярный подарок, однако в Китае дарить их не принято: все потому, что свечи зажигают в память об умерших.

Не только Китайская стена

Главный символ Китая для российского человека — Великая китайская стена. Однако Анастасия Купянская советует не привязываться к этой достопримечательности.

«В Китае много невероятных мест, от которых дух захватывает. Это национальный лесной парк Китая Чжанцзяцзе, признанный всемирным наследием ЮНЕСКО. Именно здесь находятся горы, ставшие прообразом парящих скал в фильме «Аватар». Это невероятной красоты города Гуйлинь и Яншо в провинции Гуанси. Это исторический центр Тибета — город Лхаса и другие природные и исторические жемчужины», — рассказала Анастасия Купянская.

Кстати

Великую китайскую стену можно посмотреть не только в Пекине, но и других провинциях. А еще это можно сделать бесплатно! Для этого понадобится рейс с пересадкой более 8 часов в Пекинском аэропорту Шоуду (Beijing Capital). В зале прибытия терминала №3 найдите стойку Beijing Express и попросите бесплатную экскурсию на Великую китайскую стену.