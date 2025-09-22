Отдых в Египте этой осенью стал заметно дороже, чем годом ранее. Редакция TourDom.ru сравнила текущие цены туров из Москвы на даты школьных каникул (с 25 октября по 2 ноября) с прошлогодними.

Особенно выросла стоимость поездок в самые популярные отели. Например, недельные турпакеты для двух взрослых и ребенка 10 лет в Pickalbatros Aqua Park Sharm 5* с питанием «все включено» и вылетами из столицы 25–26 октября обойдутся от 412 тыс. руб. Это на 21 тыс. руб. дороже, чем в 2024-м. Причем тогда мы проверяли цены не 22 сентября, а 10 днями позже – ближе к датам поездки – они обычно выше. Еще существеннее разница в стоимости отдыха в Rixos Radamis Sharm El Sheikh 5*: он предлагается для семьи с ребенком на каникулярные даты за 464 тыс. руб., а годом ранее стоил 369 тыс. руб. – почти на 100 тыс. дешевле.

«Цены на заезды в осенние каникулы стали запредельными уже к началу сентября. Те, кто бронировал отдых заранее, летом, ощутимо выиграли», – говорит руководитель одного из московских офисов сети турагентств «А-Клуб» Людмила Кудряшова.

По словам представителей столичной туристической розницы, наиболее активный спрос на отдых в Египте у семей с детьми сейчас на популярные сети отелей Albatros, Rixos, Sunrise, Jaz. В некоторых комплексах уже трудно найти свободные номера на конец октября – начало ноября. Несмотря на заметное удорожание туров, спрос на египетские курорты активный.

«Бронирований на 35% больше, чем к 22 сентября годом ранее», – приводит данные по своей сети турагентств руководитель группы компаний «Путешествие» Юрий Наумов.

Ранее мы писали о причинах наблюдающегося в Москве в сентябре повышенного спроса на отдых за границей.