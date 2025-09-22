Россия планирует открыть ряд воздушных пространств

Россия направила официальный запрос в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием пересмотреть санкционный режим в отношении отечественной авиационной отрасли. Как сообщает Reuters, соответствующая инициатива будет вынесена на обсуждение в рамках предстоящей 42-й сессии Ассамблеи ИКАО, которая стартует 23 сентября.

© РИА Новости

По данным агентства, российская сторона аргументирует свою позицию необходимостью обеспечения безопасности полетов, которая оказалась под угрозой из-за ограничений на поставки авиационных запчастей. После введения западных санкций в 2022 году Россия была вынуждена наладить альтернативные, зачастую более сложные логистические маршруты для получения критически важных комплектующих.

В подготовленных документах подчеркивается, что действующие ограничения нарушают фундаментальное право человека на свободу передвижения. Параллельно Россия ведет кампанию по избранию в руководящий совет ИКАО, куда входят 36 стран. Также предметом критики со стороны РФ стало закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний и приостановка действия сертификатов летной годности иностранного производства.

На фоне этих ограничений российские авиаперевозчики предприняли масштабные усилия по перерегистрации воздушных судов. Согласно подсчетам издания «Коммерсантъ», с 2022 года на эти цели было направлено не менее 420 млрд руб. Большинство эксплуатируемых самолетов ранее находились в иностранном лизинге и были зарегистрированы в реестрах Бермудских островов и Ирландии. После аннулирования их сертификатов летной годности единственным решением стал перевод лайнеров в национальный реестр Росавиации.