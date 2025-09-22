Пассажиров предупреждают о возможном закрытии аэропорта Гонконга

Гонконгский аэропорт готовится к введению временных ограничений на авиасообщение в связи с приближением тайфуна «Рагаса». По данным китайских СМИ, отмена рейсов может начаться уже во вторник в 18:00 по местному времени и продлиться до утра четверга.

© tourdom.ru

В частности, местная авиакомпания Greater Bay Airlines уже отложила 16 рейсов, включая вылеты из Гонконга в Тайбэй и Токио. По прогнозам старшего специалиста Гонконгской обсерватории Чой Чун Вина, пик непогоды ожидается в утренние часы среды. Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 64 м/с, что создает серьезные риски, включая возможные наводнения.

Отметим, что из Москвы в Гонконг летают сразу несколько авиакомпаний, в их числе «Аэрофлот», China Southern Airlines, Sichuan Airlines и т.д. Пассажирам, у которых запланирован рейс в КНР, следует следить за расписанием.

«Рагаса» уже обрушился на северные районы Филиппин, вызвав сильный ветер, проливные дожди и штормовые волны выше 3 м. Власти страны эвакуировали более 10 тыс. человек из прибрежных и низинных районов, включая столичный регион.

При этом тайфуны регулярно затрагивают южное побережье Китая. Наиболее мощным стал «Хато» в 2017 году, который привел к значительным разрушениям и человеческим жертвам в регионе.