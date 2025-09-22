Новые антироссийские санкции затронут сферу туризма

Новые антироссийские санкции Еврокомиссии (ЕК) затронут в том числе услуги, связанные со сферой туризма. Об этом пишет портал EUObserver.

© РИА Новости

Уточняется, что будет запрещено оказывать подобные услуги в РФ, однако неизвестно, на кого распространяется запрет и о каких именно услугах идет речь.

Ранее сообщалось, что ЕК решила не включать в проект нового пакета антироссийских санкций ограничения на выдачу шенгенской визы. Глава ЕК Урсула фор дер Ляйен заявила, что ограничения в рамках 19-го пакета коснутся криптовалют, банков и энергетики. В том числе будет ограничена работа карт «Мир».