РСТ: в сентябре число желающих получить шенгенские визы снизилось на 10–15%

Из-за новостей о возможном ужесточении визового режима для россиян в странах ЕС, число желающих оформить шенгенские визы в РФ в сентябре снизилось на 10–15%. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

© РИА Новости

«Число желающих получить шенгенские визы в сентябре снизилось на 10–15% из-за появления новостей о том, что Евросоюз обсуждает новое ужесточение визового режима для россиян. Несмотря на то, что эти планы пока отложены, ситуация в консульствах стран ЕС остается сложной – сроки оформления выросли, проверки заявителей усилились», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в связи с этим у россиян растет спрос на страны, куда можно въезжать без проблем, в первую очередь это отменивший визы Китай.

«На этом фоне декабрьские планы Еврокомиссии по ужесточению визового режима, включая сокращение квот для россиян и приоритет деловых и семейных заявок над туристическими, подталкивают заявителей ускорить подачу документов. Прогнозируем, что в ближайшие две недели спрос восстановится до осеннего уровня, но риски остаются: консульства все чаще переносят сроки выдачи виз или отказывают по формальным основаниям», – приводит пресс-служба слова генерального директора компании VCP Travel Михаила Абасова.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз может включить в 19-й пакет антироссийских санкций дополнительные ограничения на выдачу туристических виз россиянам.