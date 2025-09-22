Абхазские бизнесмены ищут способы привлечь туристов

Туристы из Российской Федерации продолжают выражать недовольство уровнем обслуживания в Республике Абхазия. В частности, гражданка Светлана Орлова выразила своё разочарование, отметив, что её расходы превысили планируемые.

© runews24.ru

Одним из аспектов, вызывающих нарекания, является практика взимания платы за вход в некоторые популярные заведения общественного питания, расположенные в исторических зданиях. В частности, для посещения одного из таких кафе необходимо предварительно оплатить вход в ресторан в размере 1000 рублей. Данная практика воспринимается туристами как несправедливая.

Кроме того, в ряде ресторанов применяется система депозитов. В частности, минимальная сумма депозита составляет 1500 рублей. Это означает, что даже при заказе одного напитка, например, чашки кофе, необходимо внести всю сумму депозита.

Подобные условия могут отпугивать потенциальных туристов, что, в свою очередь, негативно сказывается на развитии туристического бизнеса в регионе. Однако, несмотря на имеющиеся недостатки, Республика Абхазия остаётся популярным направлением для отдыха среди граждан Российской Федерации. Согласно статистическим данным, по уровню популярности данное направление уже опережает Турцию.