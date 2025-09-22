Туристам пообещали новые рейсы в Абхазию

Аэропорт Абхазии расширяет географию полетов. Республика получила официальные разрешения на организацию регулярного авиасообщения с Уфой и Нальчиком. Соответствующую информацию подтвердил министр экономики Теймураз Миквабия.

По его словам, ведомство уже работает над привлечением авиакомпаний и решением всех вопросов для организации новых полетных программ. Параллельно ведутся переговоры об открытии рейсов из других российских городов, что является частью масштабной программы по развитию транспортной инфраструктуры республики.

Помимо авиасообщения, высокий интерес пассажиров вызывает железнодорожный маршрут. Электропоезд «Диоскурия», курсирующий между Сухумом и Имеретинским курортом Сочи с 1 мая, был назван исключительно успешным проектом, популярным среди жителей и гостей региона.

Также продолжает работу морское сообщение: раз в неделю по маршруту Сочи – Сухум ходит судно на подводных крыльях «Комета». Навигация продлится до 1 октября, и, по словам премьер-министра, этот вид транспорта также пользуется стабильным спросом.

Развитие ключевых транспортных направлений – воздушного, железнодорожного и морского – напрямую влияет на туристическую привлекательность Абхазии, обеспечивая доступность, экономичность и комфорт для путешественников. В планах правительства – дальнейшее наращивание темпов работы в этом направлении для увеличения турпотока в следующем году.