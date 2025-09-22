94-летняя итальянская бабушка стала знаменитостью у туристов благодаря традиционным нарядам, которые она носит каждый день. Об этом сообщает CNN.

© Lenta.ru

Уточняется, что туристы со всего мира массово устремились в итальянскую коммуну Сканно, где живет Маргарита Чиарлетта — последняя, кто носит традиционные наряды этой провинции в повседневной жизни. Пенсионерка стала популярна в соцсетях, из-за чего иностранцы специально приезжают, чтобы сфотографироваться с ней.

Чиарлетта рассказала, что туристы стучатся во все местные дома в попытках найти ее, а потом просят о совместной фотографии. Женщина объяснила, что носит такие наряды с 18 лет, хотя они никогда не нравились ее мужу.

«Это было и остается моим обычным повседневным платьем», — заключила она.

Ранее живущая в Италии россиянка позавидовала жизни местных пенсионеров и раскрыла размер их дохода. По ее словам, в этой стране Европы пожилые люди, выходя на заслуженный отдых, получают единовременную выплату за все годы работы в размере от 40 до 60 тысяч евро (от 3,6 до 5,5 миллиона рублей).