Как пожары сказались на интересе россиян к отдыху в Турции

Несмотря на активные лесные пожары в некоторых регионах Турции, российские туристы не спешат отказываться от запланированного отдыха в стране. Как сообщает Российский союз туриндустрии, массовых отмен бронирований и жалоб на дискомфорт от отдыхающих не поступало. При этом в организации рекомендуют путешественникам проявлять повышенную бдительность и строго следовать инструкциям местных властей.

Отмечается, что в отдельных случаях пламя приближалось к туристическим объектам настолько близко, что потребовалась временная эвакуация постояльцев некоторых отелей. Однако вскоре все смогли вернуться в свои номера — разрушений и пострадавших удалось избежать. По данным на сентябрь 2025 года, турпоток из России может достигнуть 500 тысяч человек, что соответствует сезонным показателям.

Эксперты связывают сохранение интереса к турецким курортам с исключительно благоприятными погодными условиями бархатного сезона. Температура воздуха и воды в море остаются комфортными для отдыха, что позволяет продлить туристический сезон до середины ноября.

Большинство курортных зон, включая популярные Анталию, Кемер и Бодрум, не затронуты пожарами и продолжают принимать гостей в штатном режиме.