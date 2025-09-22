Океанолог рассказал о «коридоре» для акул в Средиземное море

Некоторые акулы появились в Красном море после того, как был прорыт Суэцкий канал и миграционные пути рыб изменились, сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Несколько пляжей египетского Макади-Бэй, который расположен к югу от Хургады, на минувшей неделе были временно закрыты. Причиной стало появление акул.

Эксперт в беседе с РИА Новости отметил, что многие виды рыб мигрируют через этот канал, проходя его насквозь. Благодаря Суэцкому каналу открылся путь миграции из Индийского океана в Средиземное море.

Суэцкий канал является судоходным бесшлюзовым морским каналом на северо-востоке Египта, который соединяет Средиземное и Красное моря, кратчайший водный путь между портами Атлантики и Индийского океана. Канал был открыт для судоходства 17 ноября 1869 года.