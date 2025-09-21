Поднебесная приглашает: эксперты рассказали о нюансах отдыха в Китае

15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай. Он будет действовать до 14 сентября 2026-го. Находиться в стране по загранпаспорту взрослым и детям можно в течение 30 дней. Подробнее — у политического обозревателя «МИР 24» Елены Ширяевой.

15 сентября. Аэропорт Шереметьево. Рейс 2076 Москва — Пекин. Его пассажиры стали первыми, кто полетел в Китай без виз. На пограничном контроле показали лишь загранпаспорт.

Аэропорт Пекина в форме гигантской морской звезды, каждую неделю принимает 220 рейсов из России. В Китай без пересадок можно долететь из 14 городов. Летают 15 авиакомпаний. Но китайскими дешевле. Билет из Москвы в два конца — от 50 тысяч рублей, а российскими — от 70 тысяч.

Восемь часов полета, и мы в Пекине. Город нас встречает пасмурной погодой, но на улице тепло, плюс 25

Безвизовый режим пока на один год. Находиться в КНР можно месяц.

Китай. Четвертое место по площади, второе — по численности населения. На юге возвышается Тибетское нагорье. На западе простираются пустыни. Между горами и песками реки. Янцзы — третья по длине в мире, петляет по Великой китайской равнине, питая рисовые террасы и мегаполисы.

Самый популярный у россиян Пекин. Огромный мегаполис, больше Москвы в 12 раз. Здесь живут почти 22 миллиона человек. Удивительно, но пробок почти нет. Пекин — город велосипедистов. Их тут больше восьми миллионов. Этот вид транспорта стал популярен еще при Мао Цзэдуне.

В центре Пекина сохранилась древняя застройка и узкие улочки, они называются хутуны. Проходят между магистралью и жилыми домами. Тут могут пройти всего несколько человек или проехать одна машина. Точка притяжения всех туристов — Запретный город. Самый большой дворцовый комплекс в мире. 900 зданий, почти 9 тысяч комнат. Окружен 10-метровой стеной. Тысячелетиями вход сюда простолюдинам был запрещен. Здесь жили императоры.

По этому мосту когда-то ходили члены императорской стены. Это один из самых больших парков в Пекине — Байхай. Стоит на озере Байхай.

В трех часах езды от Пекина Бэйдайхэ. Курортный город на берегу Желтого моря. Здесь работают санатории, где можно погреться в горячих радоновых источниках или пройти курс иглоукалывания. А еще здесь начинается Великая Китайская стена. Строили ее две тысячи лет. Она протянулась на 22 тысячи километров. Проходит по территории 15 провинций.

Ровесник стены — Терракотовая армия, еще одно чудо Китая. 8 тысяч глиняных воинов и коней. Каждый со своим чертами лица. В руках — настоящее боевое оружие. Армию сделали для защиты императора Цинь Шихуанди в загробной жизни.

В прошлом году КНР посетили почти два миллиона россиян. После отмены визового режима будет в два раза больше, подсчитали эксперты. Многие отели в Пекине уже забронированы до конца зимы.

«Мы видим трехкратный рост броней у россиян в Китай. Популярность сильно возросла. Бронирование происходит даже на зиму — январь, февраль», — Артур Абдюханов, официальный представитель Российского союза туриндустрии.

Пожалуй, самый быстрый путь в КНР из столицы Амурской области. Благовещенск и Хайхэ разделяет река Амур. Купил билет на теплоход или автобус, и ты в Китае. Скоро путешествовать можно будет и по канатке. Между городами строят первую в мире трансграничную дорогу.

Максим ездит в Хайхэ несколько раз в год. За покупками и китайскими развлечениями.

«Мы посещали там бани. У них известные китайский бани. Покушать оригинальной китайской еды. В ресторанах в Хайхе персонал понимает по-русски. Китайские порции очень большие. Если приехал один, можно попросить, например, полпорции», — Максим Шейкин, житель Благовещенска.

Почти все расчеты безналичные, все через QR-код или приложение AliPay. Это электронный кошелек. Им можно рассчитаться в магазине, купить проездной в метро, оплатить такси или билет на поезд.

Китайская транспортная система — одна из самых развитых в мире. Из Пекина можно доехать почти до любого города в Китае на скоростном поезде. Как российский «Сапсан», летит со скоростью 350 километров в час. Едем в Тяньцзинь.

Тяньцзинь — город небоскребов и огромных музеев, третий по величине в Китае, недалеко от Желтого моря. Российскому туристу может напомнить Санкт-Петербург. Здесь больше сотни мостов. Название переводится, как «небесная переправа».

В начале XX века Тяньцзинь был городом русских. Сюда, как и в Харбин, в эмиграцию уезжали белые офицеры. Для них открыли больницу, школу и даже театр. Здесь до сих пор многое напоминает о России. Среди китайской живописи можно найти русских матрешек. Говорят, это самая популярная игрушка у детей в Китае. Правда, тут матрешка с чертами азиатских женщин.

На китайском Анна Болдырева говорит, как на русском. Преподает китайский в Челябинском государственном университете. В Китае бывает на стажировке.

«В Китае хоть и есть единый язык, но в каждом регионе свой диалект. Иногда от китайцев можно услышать такой комплимент, что мы говорим образцово, даже лучше, чем сами китайцы», — Анна Болдырева, педагог китайского языка.

Сами же китайцы иностранные языки учить не любят. Меню в ресторанах, уличные указатели на китайском. А популярные мессенджеры в КНР не работают. Так что лучше заранее установить офлайн-версии переводчиков.

Китайская кухня — настоящее приключение для гурманов. На севере любят утку по-пекински, на юге — морепродукты, на западе — копчености. Вот баоцзы — китайские пирожки, но больше похожи на русские пельмени. А еще мы заказали лапшу и рис с овощами. И все это за 70 юаней — 800 рублей.

Есть в Китае места и для пляжного отдыха. Страна омывается тремя морями: Желтым, Южно-Китайским и Восточно-Китайским.

«Мы видим увеличение количества запросов на комбинированные туры. Сначала экскурсионная часть на материке, а потом спокойная неделя, 10 дней, а то и две недели на Хайнане», — Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Хайнань называют «китайскими Гавайями». Это тропический остров в Южно-Китайском море. Здесь вечное лето.

Туристический сезон на Хайнане круглый год. Здесь можно заняться дайвингом, покормить обезьян с руки, увидеть бабочек с размеров в ладонь.

В КНР можно и зимой. Бэйдаху — третий по величине горнолыжный курорт Китая. Сюда тренироваться приезжают спортсмены со всего мира. Макс Блуэйн из Канады. Семь лет тренируется на снежных трассах в Бэйдаху.

«Китайские спортсмены показали хороший пример, взяв золото на Олимпийских играх в 2002 году. И интерес к зимним видам спорта в Китае резко возрос. И интересно посмотреть, что произойдет в ближайшие пять-десять лет», — Макс Блуэйн, инструктор по сноуборду из Канады.

Почти 70% территории Китая — горы. Национальный парк «Чжанцзяцзе» славиться «парящими» столбами. Именно они вдохновили режиссера Джеймса Камерона и стали прототипом летающих скал в фильме «Аватар».

А за покупками лучше ходить ночью. Почти в каждом китайском городе есть вечерние базары. Здесь продают все то, что возили караванами по Великому шелковому пути. Ткани из шелка, изделия из фарфора, украшениям из нефрита и, конечно, чай. В Китае почти 1,5 тыс. туристических мест. Поэтому даже за месяц объехать и увидеть все не получится.