Самолету из Москвы пришлось совершить промежуточную посадку

Рейсу PC 1459 авиакомпании Pegasus Airlines, отправившемуся 21 сентября в 08:33 из московского аэропорта Внуково в Даламан (Турция), пришлось совершить промежуточную посадку в Бодруме. В пункт назначения самолет прибыл лишь спустя 7 с половиной часов, в 15:50.

© РИА Новости

Как рассказал нам подписчик тг-канала «Крыша ТурДома», пассажир этого рейса, лайнер уже на подлете к Даламану вдруг резко изменил маршрут. Командир воздушного судна сообщил по громкой связи, что из-за пожаров в районе аэропорта посадка затруднена и самолет проследует на дозаправку в Бодрум. Оттуда рейс вылетел в Даламан только спустя 2 часа, а затем долго наматывал круги в районе аэропорта. Эти маневры видны и на сайте Flightradar24.

По словам пассажира, с борта были видны задымления в лесных массивах в окрестностях аэропорта. В турецких СМИ о пожарах в Даламане не сообщалось, репортажи о возгораниях были как раз из района Бодрума, куда лайнер уходил на промежуточную посадку. Так или иначе, по информации онлайн-табло аэропорта Даламана, примерно в то же время был задержан прилет еще нескольких рейсов – из Стамбула, Лондона, Берлина.

