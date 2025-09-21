Зачем русским отменяют визы

История с попыткой ЕС ввести в санкционный пакет запрет на выдачу шенгенских виз россиянам — это не совсем про санкции.

© РИА Новости

Безусловно, в основе лежит желание наказать русских. А способов сделать это всё меньше, потому что новые санкции придумываются плохо. Но это желание — оно не из нынешней ситуации появилось. Это многовековое восприятие русского человека европейцами. Что русофоб Франтишек Духинский, что товарищ Карл Маркс, что французские политики — все они вечно пытались выписать нас из европейцев, записывая в «ордынцев», «монголоазиатов», «варварских кочевников». В 1867 году Иван Аксаков писал об этом, весьма актуально и сегодня:

«Нам, русским, не следует жаловаться, чтобы Европа не учила нас быть русскими, не открывала нам глаза на самих себя, не напоминала о нашем звании и не возвращала нас в наши границы. Мы постоянно пытаемся стать ей родственниками и друзьями, а она постоянно отталкивает нас и говорит: "Вы мне чужды". Наше отношение к ней не просто отношение плебея к аристократу, а даже более унизительное, потому что мы добровольно принимаем на себя статус выскочки, которого знатный барин иногда допускает в своё общество, но при этом презирает и готов в любой момент напомнить ему о его происхождении и бедности: "Не забывай, ты мне не ровня"».

Ну вот сейчас Европа и решила попытаться воспользоваться наконец-то и реализовать вековую мечту. Отгородиться от этих русских хоть бы и визовым барьером.

А есть ещё одна причина, помимо вековой русофобии.

Русский турист в Европе теперь больше чем турист. Это буквально манифест, декларация того, что санкции работают, скажем так, не очень. Официально сообщается, что россияне получили около 500 тыс. шенгенских виз в этом году. Оставим в стороне вопрос, зачем сейчас ехать в Европу и косвенно поддерживать экономику стран, воюющих против нас. Это вопрос важный, но он является предметом отдельной беседы.

Посмотрим отстранённо. Вот россияне приезжают в Европу. И что видит средний европеец? Что русские не выглядят измученными и измождёнными, что они нормально одеты, вполне доброжелательны, что они что-то тратят (у них есть деньги, несмотря на санкции!!!). То есть люди, приехавшие из страны, которая находится под тысячами санкций, тем не менее выглядят и ведут себя как полная антитеза западной пропаганде.

А уж тем более очень контрастно смотрятся российские туристы по сравнению с украинскими «беженцами», от которых Европа теперь не понимает, как избавиться. Русский ничего не клянчит, он платит, он ведёт себя так, как будто санкции не против России ввели, а против ЕС.

Повторю, оставим в стороне моральную составляющую турпоездок в ЕС. Смотрим исключительно на информационное воздействие оных на умы европейцев.

Ну так вот, в попытке отменить туристический «шенген» у еврочиновников сошлись желание сделать русским гадости, вековая русофобия и желание оградить своего обывателя от присутствия россиян в Европе. А то ходят себе и даже нисколько не пытаются сделать вид, что им стыдно быть русскими и что им тяжело под санкциями.

«Что? Как это нельзя? На, €100 возьми и "Матушка-земля" включай. Ну и что, подумаешь, тут Италия. Хорошая песня, давай вместе споём».

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.