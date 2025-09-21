Названо лучшее направление 2025 года

Глобальная туристическая платформа включила Зимбабве в список лучших стран для посещения в 2025 году. Об этом сообщает The Herald, партнер TV BRICS.

© unsplash

Рейтинг платформы определяет направления, предлагающие оздоровительные поездки, путешествия между городами и неактивный отдых.

В числе туристических достопримечательностей страны – каменные стены Великого Зимбабве и водопад Виктория на реке Замбези, а также Восточные нагорья с горными тропами и природными ландшафтами для спокойного отдыха.

Отмечается, что интерес к городским центрам страны также растет: количество поисковых запросов на рейсы в Булавайо увеличилось более чем на 80 процентов, а в Хараре – на 56 процентов.

На втором месте в этом списке оказалось Марокко. Природные и культурные особенности страны, а также гостеприимство местных жителей, делают ее привлекательным направлением для путешественников в 2025 году.