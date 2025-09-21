Платежи за вход и «сборы»: что раздражает туристов в Абхазии

Российские туристы продолжают жаловаться на скрытые поборы и завышенные цены в Абхазии. Согласно рассказам отдыхающих, владельцы кафе, ресторанов и экскурсионных объектов придумывают дополнительные платежи, которые часто не связаны с реальной стоимостью услуг.

Туристка Светлана Орлова сообщила о случаях, когда за вход в историческое здание брали 1000 рублей с человека, хотя попасть внутрь можно было только через ресторан, расположенный в этом объекте. Кроме того, по её словам АБН24, в некоторых кафе и ресторанах туристам навязывают депозиты: минимальные суммы оплаты заранее, независимо от реального заказа. Например, в одном из заведений за чашку кофе требовался депозит в 1500 рублей.

Жалобы россиян касаются и продажи товаров на экскурсиях: мед на пасеках продавали с наценкой 50%, а на рынках смесь спирта с компотом выдавали за качественное вино. Туристы также утверждают, что возле границы и в Сухуме встречаются люди в полицейской форме, пытающиеся вымогать деньги под видом штрафов.

Житель Петербурга Владимир Игнатов отметил ограниченность досуга в Сухуме: по его наблюдениям, туристы сосредоточены на пляжах и набережной, а достопримечательности города, включая ботанический сад и обезьяний питомник, находятся в плохом состоянии. Другие отдыхающие сообщили о поборах в национальном парке возле озера Рица: помимо экологического сбора в 350 рублей, сотрудники парковки требовали дополнительно 500 рублей за присмотр за автомобилем, а на тропах и при посещении аттракционов могли взимать «сборы за пеший туризм», парковку или вывоз мусора.