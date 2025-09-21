Азербайджан побил пятилетний рекорд по числу иностранных гостей. Страну в минувшем году, по данным турагентств, посетили около двух миллионов человек. Чаще всего приезжают из России, азиатских стран и Арабских Эмиратов, передает корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

Знакомство с уникальными достопримечательностями Азербайджана туристы начинают еще из самолета. Международный аэропорт Гейдар Алиев сверху напоминает треугольник с плавными углами. Это воздушная гавань с высшим рейтингом. Ежегодно принимает более шести миллионов пассажиров. Среди них Аднан из Турции.

Аднан Вейсель, турист (Турция):

«Вот только прилетел, сразу в такси. Все очень удобно. В самолете угощали, так что голодным не остался. Вечером встречусь с друзьями, а пока поеду дышать морским воздухом».

Прогулочный катер «Жемчужина» отправляется от Бакинского морского вокзала и курсирует вдоль Приморского бульвара. Во время рейса пассажиры фотографируются и любуются видами.

Татьяна Анисимова, турист (Россия):

«Азербайджан – это прекрасно. Погода очень хорошая. Чувствуем себя как на курорте. Люди чудесные. Помогают, если мы вдруг плутаем. Кухню пробовали. Сегодня ели долму, кутаб».

За местными кутабами туристы отправляются в поселок Джорат. Здесь предлагают их с начинкой из тыквы, зелени, сыра, а также из верблюжьего мяса. Ни Мен и его друзья приехали в Азербайджан из Вьетнама. Все они выпускники советских вузов и сейчас посещают студенческие места.

«Кухня азербайджанская – шашлык, кебаб, супы и хлеб – здесь мне очень нравится», – рассказал турист (Вьетнам) Ни Мен.

В центре столицы чаще всего проводят пешие экскурсии. В историко-архитектурный заповедник «Ичери-шехер» некоторые туристы идут в том числе из профессионального интереса.

«Я как ландшафтный архитектор смотрю город со стороны архитектуры, истории», – отметила турист (Россия) Оксана Харитона.

С начала года Азербайджан посетили свыше 800 тысяч туристов. По подсчетам турагентств, по итогам сентября цифра серьезно вырастет. Страна готовится принимать Игры стран СНГ.