Египет изменил правила по пятилетней мультивизе

Власти Египта внесли изменения в правила применения 5-летней мультивизы, выдачу которой начали только с середины июня 2025 года. Согласно нововведению, ее владельцы теперь могут находиться в стране в течение 180 дней подряд вместо прежних трех месяцев. Стоимость такой мультивизы осталась на старом уровне – 700 долларов.

© tourdom.ru

Рассчитывающим надолго задержаться в Египте предложено по прибытии подать заявление, чтобы получить туристическую карту резидента. Такой статус позволяет открыть временный банковский счет, оформить телефонную сим-карту и получать различные госуслуги во время пребывания.

В правительстве страны надеются, что новшество, к примеру, оценят пенсионеры, желающие провести холодную европейскую зиму в теплом египетском климате. Однако россиян пенсионного возраста, судя по реакции в соцсетях, дорогостоящая мультивиза не заинтересовала.

Сейчас по прибытии в Хургаду и Шарм-эль-Шейх российские туристы приобретают в аэропорту визовую марку за 25 долларов на отдых до 30 дней. При необходимости ее действие бесплатно продляют на 60 дней при посещении паспортного стола. В дальнейшем у зимовщиков есть возможность оформить резидентскую визу еще примерно на 9 месяцев – до обязательного выезда из страны через год после приезда, заплатив за это пару раз по 145 долларов. Второй вариант – вылететь буквально на один день, например, в Стамбул, приобретя билеты на лоукостер, и возвратиться на первоначальных условиях по визовой марке. Главное, чтобы загранпаспорт действовал не менее 6 месяцев.

Ранее TourDom.ru писал, что после отмены Китаем виз для россиян на срок до 30 дней, возник вопрос о требованиях к загранпаспорту. Оказалось, можно поехать в страну с документом, действительным как минимум на время предполагаемого пребывания.