Тунис изменит визовый режим для граждан Египта

Тунис упростит процедуру получения въездных виз для граждан Египта на пограничных пунктах при соблюдении определенных условий. Об этом сообщает агентство TAР, партнер TV BRICS.

© unsplash

Отмечается, что мера затронет бизнесменов, исследователей, врачей, известных специалистов и высокопоставленных государственных чиновников. Упрощение также касается египтян, имеющих вид на жительство или визу стран Шенгенской зоны или США.

Египетские граждане, путешествующие организованными туристическими группами численностью более десяти человек, могут воспользоваться упрощенной процедурой при въезде через тунисское туристическое агентство, которое согласует переход с властями страны при условии присутствия представителя агентства в аэропорту.