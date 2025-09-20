Российские туристы жалуются на смог после возвращения в турецкие отели

После масштабного лесного пожара в турецкой Анталье российские туристы начали возвращаться в свои отели. Однако отдых омрачается сильным задымлением и запахом гари, на которые жалуются отдыхающие, пишет SHOT.

Наиболее сложная ситуация ночью сложилась в пятизвездочном отеле Titanic Deluxe Golf Belek, где огонь перекинулся на расположенные на территории бары. По словам туристов, отдыхающих в "Титанике", система пожарной сигнализации не сработала, а эвакуация была организована не должным образом.

Вместо четких инструкций сотрудники отеля предложили гостям покинуть номера и провести время на гольф-поле, которое на тот момент еще не было затронуто огнем. Некоторые туристы предпочли покинуть отель и выехать в город.

Около полуночи пожар в Titanic Deluxe Golf Belek удалось локализовать. Многие туристы вернулись в свои номера, однако, по их словам, находиться на улице из-за сильного задымления практически невозможно.

На запах гари и пепел на балконах жалуются также туристы, проживающие в других отелях региона, в том числе Selectum Luxury Resort, IC Hotels и Megasaray. По предварительным данным, среди российских туристов пострадавших нет. Информация уточняется.