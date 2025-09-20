Во Вьетнаме местные жители вернули россиянину потерянные документы и деньги

Во Вьетнаме честность местных жителей позволила российскому туристу своевременно улететь домой. Найденные на улице загранпаспорт на имя 52-летнего Павла Климова и 600 тыс. вьетнамских донгов (1,9 тыс. руб.) они передали в полицию. Блюстители правопорядка сумели быстро найти иностранного гостя и вернуть ему пропажу.

Мужчина и его друзья отправились на велосипедную прогулку в городе Хюэ. На набережной реки Ароматная, где расположены древний императорский дворец и другие достопримечательности, он остановился возле торговца сувенирами. Достав кошелек и расплачиваясь за покупку, турист не заметил, что выронил документ, вместе с которым разлетелось и несколько купюр.

Необычную находку вьетнамцы вместе с собранными деньгами сдали полицейскому патрулю. Для иммиграционной службы не составило труда выяснить, в каком отеле остановился россиянин. Турист рассказал, что сильно переживал, когда заметил отсутствие паспорта накануне вылета домой 20 сентября. В благодарственном письме Павел отметил доброту вьетнамского народа и профессионализм полиции.

Ранее TourDom.ru писал, что на Пхукете парочка молодых россиян потеряла на пляже сумочку с загранпаспортами также накануне возвращения на родину. Пропажу смыло волной, но затем море выбросило ценности на берег — документы и деньги подобрали туристы и сдали в полицию.