Россиянам раскрыли, где можно бюджетно отдохнуть в октябре

В октябре россияне могут организовать недельный отпуск на двоих с бюджетом около 95 тысяч рублей, выбрав такие направления, как Астана, Сухум, Гагра, Бухара и Минск. Последний город является лидером по доступности отдыха среди перечисленных вариантов.

Исследование сервиса "Туту" показывает, что в пределах указанной суммы возможно провести неделю за границей вдвоем. Наибольшей популярностью пользуется Минск (28% маршрутов), за ним следуют Астана (20%), Сухум (16%), Гагра (12%) и Бухара (8%).

По словам Артема Кузьмина, замдиректора по развитию авиарынка "Туту", Минск – самый экономичный вариант для отдыха в октябре за рубежом. Самый дешевый перелет туда из Москвы, включающий проживание в отеле на неделю, обойдется паре в 60 тысяч рублей. Практически та же сумма потребуется жителям Санкт-Петербурга, а для путешественников из Казани перелет и проживание в отеле на семь ночей составят до 94 тысяч рублей.

Кузьмин рекомендует в Минске осенние экскурсии по промышленным объектам и замковым комплексам, посещение арт-пространств в бывших заводских цехах, прогулки по местным рынкам и скрытым барам, а также ночные прогулки по городу.

Наиболее выгодный перелет в Астану – из Свердловской области или Татарстана – обойдется в 62 тысячи рублей (перелет и проживание в отеле на двоих). Из Москвы то же путешествие будет стоить несколько дороже — 67 тысяч рублей, а из Санкт-Петербурга — 84 тысячи рублей.

Неделя в Сухуме на поезде из Краснодарского края обойдется в 26 тысяч рублей, из Ростовской области — в 30 тысяч рублей. Поездка на поезде из Москвы с проживанием будет стоить 41 тысячу рублей, а перелет — 80 тысяч рублей.

Отдых в Гагре будет самым доступным для туристов из Краснодарского края: поездка на поезде и проживание в гостинице обойдутся в 31 тысячу рублей. Путешествие на поезде из Ростова-на-Дону на неделю в Гагру будет стоить 33 тысячи рублей, а для пары из Москвы — 47 тысяч рублей.

Поездка в Бухару из Свердловской области (перелет и проживание) будет стоить 93 тысячи рублей, из Москвы — 86 тысяч рублей, а из Санкт-Петербурга — 120 тысяч рублей.

