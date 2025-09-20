Как город Санья на Хайнане стимулирует внутренний туризм

Ведущий китайский курорт - город Санья на южном побережье острова Хайнань - активно стимулирует развитие местного потребительского сектора за счет круизных маршрутов. Об этом сообщила газета Hainan Ribao.

© unsplash

Авторы издания напоминают, что указанная сфера туризма - сегмент премиум-класса, объединяющий портовую логистику, культурно-развлекательную индустрию и розничную торговлю. Он позволяет одновременно развивать несколько смежных отраслей. Более того, как отмечается, круизы способствуют активизации международных гуманитарных обменов.

Согласно официальным подсчетам, Санья, климат которого привлекает туристов со всего мира, обслуживает свыше 30 круизных маршрутов, включая Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Star Cruises и Viking Cruises. В центральном деловом районе города действуют представительства более чем 20 предприятий, связанных с организацией морских путешествий. Среди них - China Travel Cruises, Blue Dream Cruises и Haigong Energy.

Как пояснил президент Star Cruises У Минфа, круизные лайнеры удовлетворяют потребности пассажиров с разным уровнем достатка, предлагая им от недорогих кают до апартаментов с дворецким и круглосуточным обслуживанием. Кроме того, там есть аквапарки, скалодромы и даже сцены для театральных постановок. В ресторанах на борту подаются блюда как китайской, так и западной кухни, меню меняется ежедневно в зависимости от маршрута. В том числе есть такие фирменные блюда, как рис с курицей по-хайнаньски. Одно из важных преимуществ такого отдыха - возможность в любой момент посетить магазины беспошлинной торговли, находящиеся тут же, и приобрести люксовые товары.

У Минфа напомнил, что Хайнань утвердил безвизовый режим в отношении граждан 59 стран. По его мнению, Санья обладает необходимым рыночным потенциалом для развития круизной индустрии.

«Китайские семьи со средним и высоким уровнем дохода все чаще ищут высококачественные варианты отдыха, и Санья входит в число самых популярных направлений. Как новый формат путешествий, круизный туризм способен эффективно преобразовывать и улучшить эту клиентскую базу», — сказал президент компании.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. По официальной оценке, в 2024 году его валовый продукт превысил 100 млрд юаней (около $14 млрд), увеличившись на 5%. Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии составляет порядка 260 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтинг, круизный туризм, пляжный и семейный отдых.