На Пхукете россиянину грозит тюрьма

На Пхукете морская полиция задержала россиянина, которого заподозрили в нелегальной работе экскурсоводом. По закону Таиланда о туристическом бизнесе за отсутствие лицензии гида 34-летнему мужчине грозит штраф до 100 тыс. батов (262 тыс. руб.), а в худшем случае – до года тюремного заключения. И это не считая наказания за трудовую деятельность без разрешения.

Правоохранители проводили рейд на пристани в Рассаде, откуда отправляются катера и паромы на острова в Андаманском море, а также в Краби. Когда с очередного судна стали сходить туристы, внимание блюстителей порядка привлек человек, который вел себя как экскурсовод. Согласно полицейскому отчету, тот направил группу к ожидавшему иностранцев микроавтобусу.

Патрульные попросили Антона (фамилия не упоминалась) предъявить документы. У того не оказалось с собой ни паспорта, ни разрешения на работу, а лицензии гида вообще быть не могло – ее не выдают иностранным гражданам. Зато на руках был список людей, купивших морскую прогулку на острова Пхи-Пхи и Бамбу. Имя подозреваемого в нем, естественно, отсутствовало.

Россиянин долго не отпирался и признал себя виновным по всем предъявленным статьям уголовного кодекса королевства. После ареста его доставили в полицейский участок Пхукет-тауна для дальнейшего разбирательства. Затем россиянина ждет суд.

В Центральном бюро расследований (CIB) Таиланда отметили, что подобные проверки в портах и на туристических объектах будут проводиться регулярно. На иностранцев, которые «отбирают» заработок у тайцев, неоднократно жаловались местные работники туристической сферы.

Ранее TourDom.ru писал, что на одном из карнавалов в Старом городе на Пхукете тайские оперативники в образе зомби фотографировались с туристами. Там-то они и заприметили 26-летнюю россиянку, проводившую экскурсию. Девушку немедленно задержали.