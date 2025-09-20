Украинка пригрозила судом отелю за стиль Кремля

Гражданка Украины намерена подать судебный иск к туроператорам, после того как ее разместили в отеле на турецком побережье. Он был стилизован под архитектурный комплекс столичного Кремля.

Украинская туристка столкнулась с неожиданной ситуацией по прилету в Анталью. Ее разместили в гостиничном комплексе, включающем копии башен Кремля, Исторического музея и храма Василия Блаженного, сообщает «МК.RU». Особое возмущение женщины вызвали звучавшие на территории отеля патриотические российские композиции.

По мнению туристки, туроператоры обязаны были заранее информировать клиентов о специфическом оформлении гостиницы, чтобы предоставить возможность осознанного выбора. В настоящее время она рассматривает возможность подачи иска о возмещении морального вреда, аргументируя это психологическим дискомфортом, полученным во время отдыха.

