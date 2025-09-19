Власти Эфиопии примут меры для ускоренного развития туризма в стране

Министерство туризма Эфиопии заявило, что беспошлинный ввоз моторных лодок в страну является значимым шагом для расширения потенциала в сфере водного туризма. Об этом сообщает агентство ENA, партнер TV BRICS.

По словам главы ведомства Селеши Гирма, в Эфиопии много различных достопримечательностей, однако туризм развит недостаточно.

По этой причине, чтобы в полной мере использовать потенциал рек и озер Эфиопии, власти страны предоставили льготы на импорт моторных лодок.

Министр подчеркнул, что этот шаг соответствует политике правительства, которое рассматривает туризм как основу национального роста. Таким образом, беспошлинный ввоз должен усилить вклад сектора в экономику и создать новые рабочие места.

Селеши отметил, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры, привлекает инвестиции и готовит специалистов, чтобы укрепить туристическую отрасль. Он подчеркнул, что отмена пошлин на ввоз лодок показывает стремление правительства развивать водный туризм и водные виды спорта.

Эфиопский гид Нди Ассефа поддержал это решение, назвав его переломным для сферы.